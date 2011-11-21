〔人民币汇率〕中国将推人民币兑澳元和兑加元交易,国际化加速(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 中国拟挂牌人民币兑澳元和兑加元交易--消息

* 其它储备货币交易有望陆续推出,助推人民币国际化--消息

* 上述两个货币对的市场基础较好,但短期成交量料不大--交易员

路透上海11月21日电---人民币在迈向国际化的道路上又前进了一大步.多位消息人士周一表示,中国外汇交易中心计划推出人民币兑澳元和人民币兑加元交易.

一位了解情况的消息人士表示,人民币兑澳元和兑加元最快将于今年底或明年初挂牌交易,相关汇率仍以人民币兑美元的交叉汇率计算得出.

"按计划,外汇储备中的储备货币都会慢慢在外汇交易中心挂牌,这没什麽好奇怪的",另一位官方消息人士称.

有外资行的交易员对路透提到,外汇交易中心已经发出了相关的文件,可能随後就会对外宣布.

中国外汇交易中心人士对上述消息不予置评.

恒生银行(中国)交易员田晓鸣称,在推出澳元AUD=D4和加元CAD=D4之後,人民币就与世界上最主要的一些货币都建立起了直盘交易的机制,这是人民币走向国际化的重要一步.

他表示,中国经济高速发展,对矿产等原材料需求量非常具大,而澳大利亚是中国最主要的铁矿石和煤炭进口国之一.近年来,中国与G7(七国集团)成员加拿大的经贸往来也是不断加强,因此市场对于这两个货币对的热情预计会比较高.

"但短期内的成交量可能都不会很大,因为目前主要交易还是美元为主,其它的都是辅助作用,这里面有客观因素,也是习惯问题",他说.

为了推动人民币的国际化,中国一直在逐步扩大人民币的交易货币.去年中国相继推出人民币/林吉特CNYMYR=CFXS(马来西亚)和人民币/卢布CNYRUB=CFXS(俄罗斯)的交易,但交易并不算活跃.

此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元CNY=CFXS、港元HKDCNY=CFXS、日圆JPYCNY=CFXS、欧元EURCNY=CFXS和英镑GBPCNY=CFXS.(完)