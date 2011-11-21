〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,外汇占款四年来首降打压升值预期(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收跌

* 10月外汇占款呈现近四年来的首次下降

* 投资者对人民币资产的态度愈发谨慎

* 未来人民币升值步伐受压制

路透上海11月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一小幅收跌.受海外经济持续疲软冲击,10月中国外汇占款呈现近四年来的首次下降.投资者对人民币资产的态度愈发谨慎,未来将压制人民币升值步伐

上海一银行交易员指出,外汇占款数据表明,欧债危机的迷雾持续笼罩,令投资者更趋保守,部分资金从新兴经济体流向成熟市场.如果欧洲始终不能走出债务危机的阴霾,国内资金流出的状态恐将具有持续性,将对人民币形成打压.

"我们是新兴市场,有风险的话一定是流向成熟市场的,最靠谱的就是流向美国国债、美元那边,所以结合最近美元指数的走势,还是能说明点问题,"他表示.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3600 6.3497 6.3633 6.3522 6.3548 6.3554

中国人民银行周一公布数据显示,10月末外汇占款馀额为25.4869万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元.而9月则新增2,473亿元人民币.[ID:nCN1231988]

中国副总理王岐山周一表示,当前全球经济形势十分严峻,当务之急是确保经济复苏.此外,国务院总理温家宝指出,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.[ID:nCN1231276][ID:nCN1230510]

王岐山的讲话,是国内高层决策者迄今对于全球经济发表的最为悲观的预测.上述交易员认为,短期内美元的避险功能更显突出,一味笃定人民币大幅升值将略显草率.目前的汇价已基本实现均衡,升值预期较此前已经受到明显打压.

以下为北京时间16:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3465/15 6.3320

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3660/30 6.3570

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水149点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3451元.

东京汇市欧元周一在亚洲市场持稳,上周尾段的逼空行情动能殆尽,市场人士观望欧洲计划如何行动,以遏制主权债危机快速侵蚀市场信心.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)