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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 17:08 BJT

〔欧洲股市〕主要指数扩大跌幅,此前穆迪对法国评级发出警告

路透巴黎11月21日电---欧洲股市周一扩大盘初跌幅,此前穆迪投资服务对法国发出警告,加剧了市场对欧债危机的担忧.

0852GMT,泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3下跌2.2%至930.37点.

评级机构穆迪称,近期法国公债利率上升和和经济前景趋疲可能对法国信用评级不利.

英国富时100指数.FTSE下跌2%,德国DAX指数.GDAXI跌2.5%,法国CAC 40指数.FCHI跌2.3%;西班牙IBEX指数.IBEX跌1.7%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌2.7%.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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