〔欧洲股市〕主要指数扩大跌幅,此前穆迪对法国评级发出警告

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎11月21日电---欧洲股市周一扩大盘初跌幅,此前穆迪投资服务对法国发出警告,加剧了市场对欧债危机的担忧.
0852GMT,泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3下跌2.2%至930.37点.
评级机构穆迪称,近期法国公债利率上升和和经济前景趋疲可能对法国信用评级不利.
英国富时100指数.FTSE下跌2%,德国DAX指数.GDAXI跌2.5%,法国CAC 40指数.FCHI跌2.3%;西班牙IBEX指数.IBEX跌1.7%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌2.7%.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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