〔法国评等〕穆迪警告法国信贷评等面临挑战--费加罗报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎11月21日电---法国费加罗报周一援引穆迪的话报导称,该评级机构认为近期法国公债收益率(殖利率)上涨以及经济增长前景趋疲,可能对法国信贷评级构成负面影响.
"融资成本高居不下,加上经济前景恶化,可能加大政府面临的困难,对信贷影响为负面."该报援引穆迪的话报导称.
法国拥有三A评级.10月17日,穆迪称若救助银行业和其他欧元区成员国的成本超出法国财政预算能力之外,可能将法国评级展望调为负面.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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