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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 17:18 BJT

〔韩国汇市〕韩元小跌,受欧美债务问题影响

路透首尔11月21日电---韩元兑美元周一小幅走跌,欧债危机持续不散,且美国超级委员会未能达成减赤协议,抹去韩元稍早受欧元反弹支撑录得的部分涨幅.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,140.7,上周五收在1,138.9.

韩元今日开盘小涨,报1,135.5,收盘时仅略高于日低1,141.4,盘中呈窄幅区间波动.

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