〔韩国汇市〕韩元小跌,受欧美债务问题影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月21日电---韩元兑美元周一小幅走跌,欧债危机持续不散,且美国超级委员会未能达成减赤协议,抹去韩元稍早受欧元反弹支撑录得的部分涨幅.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,140.7,上周五收在1,138.9.
韩元今日开盘小涨,报1,135.5,收盘时仅略高于日低1,141.4,盘中呈窄幅区间波动.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。