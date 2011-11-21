《中国公开市场预测》一年央票发行量因资金吃紧而锐减,收益率料持平

* 一年央票发行量150亿元,较上周锐减逾七成

* 市场流动性紧张影响央票需求

* 一二级市场利差微小,招标结果料走平

路透上海11月21日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行量锐减逾七成至150亿元人民币.近期流动性颇为吃紧,大大影响了机构对央票的需求,央行顺势缩减发行量以助市场渡难关,而目前一二级市场利差微小,预计明日发行收益率将持平于3.4875%.

对比上周一年期央票发行量较大,华东一银行交易员表示,"上个礼拜这个时候市场上钱多多,这几天钱一直比较紧."

华南一券商交易也表示,"资金紧张,所以央行不愿意回笼,...(央票发行收益率)大概率是持平."

中国银行间市场周一主要回购利率悉数上行,其中七天期品种加权利率上涨50个基点(bp)至4.2%,为逾半个月以来首次突破4%整数位;隔夜和14天期回购利率涨幅则分别在20-30bp左右.[ID:nCN1231730]

央行上周二发行的520亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较前周下行8.58个基点(bp),但分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,并非传递央行降息的信号;央行当日未进行正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.4916%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周小幅净回笼20亿元,此前两周累计净投放1,630亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 480

====================================(完)