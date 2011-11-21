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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 17:42 BJT

〔中国基金〕新希望集团成立第二期产业基金,规模2亿美元--副总裁

路透北京11月21日电---中国新希望集团副总裁王航周一表示,新希望产业基金二期成立,规模为2亿美元,主要出资方包括新希望集团和淡马锡[TEM.UL]等.

他并称,该只基金的主要投资重点包括食品安全，农业进步和粮食保障等领域,对整合型和成长型企业进行投资.

新希望集团产业基金于2010年成立,一期规模为10亿元人民币.该基金主要投资方向包括生物科技、集成化养殖、经济作物种植、食品加工,以及农产品流通等领域.(完)

--发稿 谢衡/尹嫄婷; 撰写 李然; 审校 黄凯

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