《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月21日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周五欧元劲扬,短期上档走势为修正.近期的抛售在78.6%回档支撑位1.3380/60附近暂止,我们认为在重拾空头走势之前,将会出现小幅修正反弹.此波涨势已在1.3616面临初步回档,1.3635也将成为强劲阻力位.但在欧元遇阻之前,欧元料将回升至1.3835/80.主要阻力位仍在1.4250/85.跌破1.3360将会看向1.3270支撑线水位,接着是1.3145低点.我们的长期目标比较接近1.20.
美元/瑞郎:美元上周未能突破0.9237瑞郎,本周开盘将目标设定在8月至11月上升趋势线水位0.9015.只要守住该处,就能维持上涨趋势,并有机会升向0.9317的10月高点.该位再加上位于0.9341/99的阻力区,将会引发获利了结.跌落至0.9015上升趋势线,美元上升动能将减弱,并且可能会小幅回落--0.8555/50仍将是短期底部.
纽约 当日 今年来 2010年
0926GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3454 1.3509 -0.41 +0.58 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.77 76.91 -0.18 -5.40 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 103.29 103.92 -0.61 -4.89 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.9196 0.9173 +0.25 -1.49 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5695 1.5789 -0.60 +0.62 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0322 1.0267 +0.54 +3.56 0.9967
澳元/美元 AUD= 0.9910 0.9998 -0.88 -2.87 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.7514 0.7554 -0.53 -3.56 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 76.080 76.910 -1.08 -8.41 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 57.690 58.120 -0.74 -8.79 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 120.49 121.47 -0.81 -4.87 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3183 1.3220 -0.28 +0.50 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 沈以文;审校 白云
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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