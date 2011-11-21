《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

欧元/美元:上周五欧元劲扬,短期上档走势为修正.近期的抛售在78.6%回档支撑位1.3380/60附近暂止,我们认为在重拾空头走势之前,将会出现小幅修正反弹.此波涨势已在1.3616面临初步回档,1.3635也将成为强劲阻力位.但在欧元遇阻之前,欧元料将回升至1.3835/80.主要阻力位仍在1.4250/85.跌破1.3360将会看向1.3270支撑线水位,接着是1.3145低点.我们的长期目标比较接近1.20.