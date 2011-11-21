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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 17:41 BJT

〔中港股市〕双双延续跌势,受全球经济忧虑拖累

* 恒指收低1.4%,沪综指小跌0.1%

* 沪港两市成交录得10月21日以来最低

* 中资地产板块受创,优质地产股尤甚

* 瑞士信贷称,对中国地产开发商的预期过于乐观

路透香港11月21日电---香港股市周一连续第五个交易日下跌,受到金融和地产板块的拖累,此前中国国务院副总理王岐山警告称,全球经济形势黯淡,进一步打压人气.

成交萎缩至一个月最低,而对中资电信及公用事业等防御类股的兴趣持续,表明投资者避险情绪较重.2011年以来,上述板块的表现好于大市.

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