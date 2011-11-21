〔中港股市〕双双延续跌势,受全球经济忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低1.4%,沪综指小跌0.1%
* 沪港两市成交录得10月21日以来最低
* 中资地产板块受创,优质地产股尤甚
* 瑞士信贷称,对中国地产开发商的预期过于乐观
路透香港11月21日电---香港股市周一连续第五个交易日下跌,受到金融和地产板块的拖累,此前中国国务院副总理王岐山警告称,全球经济形势黯淡,进一步打压人气.
成交萎缩至一个月最低,而对中资电信及公用事业等防御类股的兴趣持续,表明投资者避险情绪较重.2011年以来,上述板块的表现好于大市.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。