〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至一个月低点,风险胃口退潮

路透伦敦11月21日电---英镑兑美元周一跌至一个月低点,因为风险胃口下降;但英镑兑欧元缩减跌幅,在欧元区债务危机可能扩散的情况下,部分投资者抛售欧元,转向英国资产避险.

英镑兑美元GBP=D4跌0.5%至1.5703美元,一度跌至1.5688,为10月20日以来最低,据称1.5680下方挂有停止单.基金、东欧和俄罗斯投资者挂出大量英镑卖单,据称约在1.5780-1.5800附近,这也可能抑制英镑上涨.