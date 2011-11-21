〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至一个月低点,风险胃口退潮

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 投机客进一步押注英镑/美元下跌
* 欧元/英镑小涨,0.8550到期的期权交易料影响走势
路透伦敦11月21日电---英镑兑美元周一跌至一个月低点,因为风险胃口下降;但英镑兑欧元缩减跌幅,在欧元区债务危机可能扩散的情况下,部分投资者抛售欧元,转向英国资产避险.
英镑兑美元GBP=D4跌0.5%至1.5703美元,一度跌至1.5688,为10月20日以来最低,据称1.5680下方挂有停止单.基金、东欧和俄罗斯投资者挂出大量英镑卖单,据称约在1.5780-1.5800附近,这也可能抑制英镑上涨.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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