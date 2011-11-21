〔中国债市〕人民币利率互换曲线趋平坦,主要回购利率上涨施压短端

路透北京11月21日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一趋平坦.主要回购利率悉数上涨,令短端承压,助推曲线平坦化.

"IRS曲线变平了,fixing上去50多个点,大家感觉(资金利率)短期内可能下不来.以一两年为界,(IRS)曲线就上去了,"上海一外资银行交易员称.

他并指出,IRS中长端利率亦有下行,或与地方政府债结果低企有关.後期IRS走势,仍需视政策松动力度而定;当前看,央行政策放松进度,或慢于市场预期.

上海一大型银行交易员则指出,IRS中长端利率的下行,下午四点以後才开始逐渐明显起来,或与欧洲股市的低开有关.

银行间市场周一主要回购利率悉数上行,其中七天期品种加权利率上涨50个基点(bp)至4.2%,为逾半个月以来首次突破4%整数位;隔夜和14天期回购利率涨幅则分别在20-30bp左右. [CN/CN]

中国地方政府自行发债继续受到市场热捧.浙江省政府周一招标的两期地方债,延续上周上海和广东地方债的火爆,中标利率大幅走低.不过,承销团积极认购的背後,隐藏的非市场化因素却在占据主导.[ID:nCN1231778]

欧洲股市周一扩大盘初跌幅,此前穆迪投资服务对法国发出警告,加剧了市场对欧债危机的担忧.[ID:nCN1232562]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.4700/3.5950 3.1279/3.2129 3.1229/3.2086 3.2371/3.3271 3.1683/3.4683

周五 3.4150/3.5400 3.0607/3.1507 3.0900/3.1771 3.2200/3.3143 3.1620/3.4760

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变动+0.0550/+0.0550 +0.0672/+0.0622 +0.0329/+0.0315 +0.0171/+0.0128 +0.0063/-0.0077

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)