〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,市场对主要产胶国未推高胶价感到失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一盘中跌幅一度高达3.7%,因市场对关键产胶国未能采取措施推高胶价感到失望,但鉴于供应出现短缺,胶价可能不会跌破250日圆.
TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>下跌9.4日圆,或3.4%,结算价报每公斤264.1日圆.
交投最为活络的上海5月期胶SNRK2收报每吨24,600元,低于上周五收盘位25,320元.成交量为991,402口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。