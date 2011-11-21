版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:05 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,市场对主要产胶国未推高胶价感到失望

路透东京11月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一盘中跌幅一度高达3.7%,因市场对关键产胶国未能采取措施推高胶价感到失望,但鉴于供应出现短缺,胶价可能不会跌破250日圆.

TOCOM指标期胶4月合约<0#JRU:>下跌9.4日圆,或3.4%,结算价报每公斤264.1日圆.

交投最为活络的上海5月期胶SNRK2收报每吨24,600元,低于上周五收盘位25,320元.成交量为991,402口.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐