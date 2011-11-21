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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:09 BJT

〔金属期市〕铜价下跌,受技术性因素和欧美债务问题打压

路透上海11月21日电---铜价周一下跌,受技术性因素,以及美国政界显然无法就减赤达成协议打压,此外,西班牙选出的新政府承诺将采行撙节措施,亦未能缓解欧债忧虑.

投资者亦在观望欧洲央行是否会出头,在应对债务危机中扮演更重要的角色,推动欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的努力依然停滞不前.

0702GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.9%至每吨7,455.75美元,上交易日曾挫跌2.5%.

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