〔金属期市〕铜价下跌,受技术性因素和欧美债务问题打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月21日电---铜价周一下跌,受技术性因素,以及美国政界显然无法就减赤达成协议打压,此外,西班牙选出的新政府承诺将采行撙节措施,亦未能缓解欧债忧虑.
投资者亦在观望欧洲央行是否会出头,在应对债务危机中扮演更重要的角色,推动欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容的努力依然停滞不前.
0702GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.9%至每吨7,455.75美元,上交易日曾挫跌2.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。