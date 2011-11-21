〔中国基金〕新希望集团2亿美元二期产业基金成立,主投食品安全等领域(更新版)

(新增更多细节)

* 新希望产业基金二期成立,规模2亿美元

* 投资者包括淡马锡、美国ADM和日本三井物产

* 主要投向食品安全、农业进步和粮食保障等领域

* 管理人为厚生投资管理

路透北京11月21日电---中国新希望集团副总裁王航周一表示,规模达2亿美元的新希望产业基金二期成立,投资重点包括食品安全、农业进步和粮食保障等领域的整合型和成长型企业.

新希望集团的新闻稿显示,该海外投资基金的投资者包括淡马锡[TEM.UL],农作物加工企业--美国ADM(ADM.N)以及综合商社日本三井物产(8031.T).

"这次和新希望集团等一起成立产业基金,目的也是想通过这个产业基金将日本的商品,技术和经验带到中国,寻找新的投资机会来提高中国的食品安全度."三井物产执行董事久弥敦司在发布会上表示.

新希望新闻稿提供的数据显示,截至今年11月,新希望一期人民币基金已投资了十多家企业,规模超过5亿元.两期基金均由股权投资管理机构--厚生投资管理.

新希望集团产业基金于2010年成立,一期规模为10亿元人民币.该基金主要投资方向包括生物科技、集成化养殖、经济作物种植、食品加工,以及农产品流通等领域.(完)