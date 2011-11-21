版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:25 BJT

《外汇动态》澳元/美元买盘据称积聚在0.9900-10一线

0958GMT---澳元/美元AUD=自10月以来从未收在日线图一目均衡云区底部以下.

周一云区底部在0.9920.从0.9386至1.0752涨势的61.8%回档位落在0.9908,或许那也能解释为何有传言称,0.9900-10一线存在对澳元的主权买需.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐