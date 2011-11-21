版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:30 BJT

《外汇动态》美元/日圆可能因触发止损单而急升

0957GMT---最可能触发(日本当局)采取更多干预行动的是,有证据显示日圆走势正损及日本的竞争力.

10月贸易数据显示,日本意外录得贸易逆差,出口在大幅下滑.[ID:nCN1230866]

日本贸易商非常不愿错过日本央行的任何干预行动.他们在77.00、77.20和77.55上方设立止损单.日本以外的投机客在做多日圆.[IMM/FXCN]

技术账户的止损单也设在类似水平.短期内,美元/日圆有望走高.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐