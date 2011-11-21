《中国企业债发行日程表》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*铁道部 100 7 利率区间4.43%-5.43% AAA 11/23 国泰君安证券
200 10 利率区间4.63%-5.63% 申万证券和中信证券等
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*萧山国资 20 5 6.90% AA+ 11/22-11/24 华林证券
(最後三年分别按照30%、30%和40%的比例偿付本金)
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*佛山公用事业 8 7 前五年7.80% AA 11/22-11/24 德邦证券
(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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*长沙高新 25 6 前三年7.30% AA 11/22-11/25 银河证券
技术开发公司 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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*天津滨海 30 5 11/22簿记建档 AAA 11/22-11/25 中信证券、渤海证券
建设投资集团 20 10 瑞银证券
(10年期第七年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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东方财信集团 18 7 11/22簿记建档 AA+ 11/23-11/29 中信建投证券
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宜昌城投 10 8 前五年8.13% AA 11/17-11/23 国开证券
(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
(第五年末兑付25%,後三年按照债券馀额的30%、30%和40%的比例兑付)
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大丰港 6 6 7.98% AA- 11/15-11/23 南京证券
开发建设公司 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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(无)
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注:*表示新增.(完)
--整理 曲伟治; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。