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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕11月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 247.0 13 246.0 4

12月 251.5 8 246.4 4

1月 254.6 11 248.8 6

2月 258.1 32 252.4 37

3月 261.7 307 257.1 313

4月 264.1 7516 260.0 2180

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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