〔马来西亚期市〕棕榈油期货从五个月高位滑落,受全球经济前景黯淡拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月21日电---马来西亚棕榈油期货周一从上周触及的五个月高位回落,因担忧市场超买,且欧债危机和美国政治家显然不能就削减赤字计划达成一致也打击市场人气.
全球经济环境黯淡拖累棕榈油期货合约跌破3,200马币(林吉特).不过市场基本面强劲,船货调查机构发布的出口数据和拉尼娜(La-Nina)引发的降雨料将提供支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。