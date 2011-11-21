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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:38 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货从五个月高位滑落,受全球经济前景黯淡拖累

路透吉隆坡11月21日电---马来西亚棕榈油期货周一从上周触及的五个月高位回落,因担忧市场超买,且欧债危机和美国政治家显然不能就削减赤字计划达成一致也打击市场人气.

全球经济环境黯淡拖累棕榈油期货合约跌破3,200马币(林吉特).不过市场基本面强劲,船货调查机构发布的出口数据和拉尼娜(La-Nina)引发的降雨料将提供支撑.

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