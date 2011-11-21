(重温稿)〔中国新债〕深圳市将于周五招标发行22亿元地方债,三年和五年各半

路透上海11月21日电---中国深圳市政府周一公告称,将于周五(25日)招标发行总额22亿元人民币的固息地方债,三年期和五年期品种各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为深圳市今年第一和第二期政府债,招标总量与发行总量相同.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

两期债的竞争性招标时间为11月25日上午9:50-10:30,11月28日开始发行并计息,11月30日发行结束.

继上海市政府上周二完成自行招标地方债首单71亿元人民币後,广东省也于上周五(18日)招标发行了总额69亿元的地方债,其中三年期品种中标利率3.08%,五年期中标利率3.29%,继续低于同期限国债.[ID:nCN1228444](完)

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