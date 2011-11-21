〔东南亚股市〕多数股市下跌逾1%,美国财政预算担忧重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月21日电---多数东南亚股市周一下跌超过1%,因欧债危机和美国预算不确定性促使投资者削减风险资产仓位.
尾盘卖压打压新加坡和马来西亚股市至一个月低点,其他股市跌至数周低位.交投依然清淡.
新加坡股市.FTSTI收低1.2%,马来西亚股市.KLSE收跌1.4%,收在日低.
印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI下跌近2%.美国议员或不能就减赤计划达成协议,此担忧令市场人气全线恶化.
"美国问题加剧了该地区市场受海外因素的影响,"CIMB证券公司研究主管Kasem Prunratanamala称.
东南亚股市本月遭遇大量卖盘打压,新加坡股市领跌.11月迄今,新加坡股市跌幅超过5%.
汤森路透和证交所数据显示,印尼股市周一外资净流出6,000万美元.泰国净流出16亿泰铢,马来西亚净流出1.21亿马币(林吉特).
美国国会消息人士周日表示,美国超级预算委员会联合主席将在周一发布声明,宣布未能就减赤问题达成协议.[ID:nCN1231378](完)
1118GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2697.98 -32.36 -1.19 -15.42 3190.04
马来西亚 .KLSE 1434.08 -20.32 -1.40 -5.58 1518.91
泰国 .SETI 965.07 -19.09 -1.94 -6.55 1032.76
印尼 .JKSE 3679.83 -74.67 -1.99 -0.64 3703.51
菲律宾 .PSI 4299.47 -2.96 -0.07 +2.34 4201.14
越南 .VNI 379.14 -0.48 -0.13 -21.77 484.66
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(完)
--编译 田建华; 审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。