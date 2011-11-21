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债券 | 2011年 11月 21日 星期一 19:46 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上涨,受到欧元区及美国债务忧虑推动

路透伦敦11月21日电---美国公债周一在欧洲盘中上涨,因美国国会议员料无法就预算赤字削减问题达成协议,相关忧虑推升了对避险资产的需求.

指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌4.5个基点,至1.96%,一位交易员表示,指标收益率陷于1.95%附近区间震荡,30年期公债US30YT=RR收益率下跌4.6个基点,至2.95%.

美国国会消息人士周日表示,美国超级预算委员会联合主席将在周一发布声明,宣布未能就减赤问题达成协议.[ID:nCN1231378]

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