〔伦敦美债〕公债价格上涨,受到欧元区及美国债务忧虑推动

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月21日电---美国公债周一在欧洲盘中上涨,因美国国会议员料无法就预算赤字削减问题达成协议,相关忧虑推升了对避险资产的需求.
指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌4.5个基点,至1.96%,一位交易员表示,指标收益率陷于1.95%附近区间震荡,30年期公债US30YT=RR收益率下跌4.6个基点,至2.95%.
美国国会消息人士周日表示,美国超级预算委员会联合主席将在周一发布声明,宣布未能就减赤问题达成协议.[ID:nCN1231378]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。