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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 21:44 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行执委史塔克预计第四季欧洲经济增长疲弱

路透都柏林11月21日电---欧洲央行执委会成员史塔克周一表示:

* 欧盟各国政府都处于极具挑战的时期

* 欧洲主权债危机已蔓延至所谓的欧元区核心国家

* 主权债危机不仅限于欧洲

* 各国都必须奉行确保债务可持续的政策

* 债务危机或令近期的经济增长承压

* 人们愈发担心危机对经济增长和就业的较长期影响

* 下半年欧元区GDP增长料将放缓,欧洲第四季GDP增长料面临很强的阻力

* 欧洲央行认为目前的疲弱状态只是暂时性的,应避免谈论衰退.(完)

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