〔欧洲经济〕欧洲央行执委史塔克预计第四季欧洲经济增长疲弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透都柏林11月21日电---欧洲央行执委会成员史塔克周一表示:
* 欧盟各国政府都处于极具挑战的时期
* 欧洲主权债危机已蔓延至所谓的欧元区核心国家
* 主权债危机不仅限于欧洲
* 各国都必须奉行确保债务可持续的政策
* 债务危机或令近期的经济增长承压
* 人们愈发担心危机对经济增长和就业的较长期影响
* 下半年欧元区GDP增长料将放缓,欧洲第四季GDP增长料面临很强的阻力
* 欧洲央行认为目前的疲弱状态只是暂时性的,应避免谈论衰退.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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