〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数为负0.13

路透11月21日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,美国芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数为负0.13,9月修正後为负0.20.

月度指数:

11年10月 11年9月 11年8月 11年7月 11年6月 11年5月 10年10月

现值 -0.13 -0.20 -0.49 +0.21 -0.42 -0.35 -0.35

前值 -- -0.22 -0.59 +0.19 -0.43 -0.37 -0.35

三个月移动均值:

11年10月 11年9月 11年8月 11年7月 11年6月 11年5月 10年10月

现值 -0.27 -0.16 -0.23 -0.19 -0.54 -0.25 -0.36

前值 -- -0.21 -0.28 -0.20 -0.55 -0.26 -0.36

芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动略低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力减轻.

分项指数:

对月度指数的贡献度

11年10月 11年9月

就业 +0.03 +0.14

消费与住房 -0.32 -0.28

产出相关 +0.15 -0.05

销售、订单、存货 +0.01 -0.01

备注:

芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.

芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.

与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)

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