〔国际油市〕亚洲石脑油价格触及约11个月最低,裂解价差承压

路透新加坡11月21日电---周一亚洲石脑油价格触及约11个月最低,因布兰特原油走低,同时日本和台湾现货买兴有限,继续令裂解价差和跨月价差承压.

即期跨月差转至贴水0.50美元,因欧债危机连同美国债务忧虑重燃,可能发出石化需求更为放缓的信号.

美国国会消息人士周日表示,美国超级预算委员会联合主席将在周一发布声明,宣布未能就减赤问题达成协议.[ID:nCN1231378]

日本10月出口按年降幅创下五个月最高,这一逊于预期的结果暗示,未来还将出现更多疲势,因日圆升值,及全球成长乏力打压尚在康复期间的日本经济.[ID:nCN1231604]

不过预计印度不会削减12月出口,因炼厂享受柴油市场强劲之利,以较高的负荷运行.

印度12月石脑油出口预计将达到约90万吨,大致与今年月均水准相当.

一交易员称,"印度炼厂与许多其他地区的一样,正以较高负荷运行,来满足馏分油需求.所以这也将使他们的石脑油产出维持在高位."

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌15.50美元至每吨854.00美元,为2010年12月15日以来最低.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌4.33美元,至每吨48.35美元,为11月15日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 853.50/854.50 869.50 -15.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 92.46/92.56 94.22 -1.71

97号现货汽油GL97-SIN 110.00/110.10 111.80 -1.75

95号现货汽油GL95-SIN 107.90/108.00 109.80 -1.85

92号现货汽油GL92-SIN 106.11/106.21 107.85 -1.69

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.60/13.70 13.63 +0.02(完)