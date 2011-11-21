〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差接近两周低位,中国支撑有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月21日电---亚洲柴油裂解价差周一接近两周低位,因并非所有交易商都确信中国将继续进口大量亚洲柴油来弥补未来国内缺口.
中国海关总署数据显示,中国10月净进口柴油20万吨.
6-8月中国也是净进口国,但净进口量较小.
一交易员称,"中国可能继续净进口柴油,但未来进口量不太可能与9月和10月一样高,因此前关闭的炼厂预计将恢复生产."
上述交易员还称,"亚洲柴油运往欧洲的套利窗口仍打开,仍有对柴油的支撑,但不太可能来自中国."
12月柴油裂解价差跌1.28美元,至每桶较迪拜原油升水19.49美元,为11月8日以来最低.
12月航煤裂解价差跌1.13美元,至每桶21.24美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.50 126.90 126.70 128.97 -2.27 -1.76
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.20 126.50 126.35 129.06 -2.71 -2.10
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.70 127.10 126.90 129.62 -2.72 -2.10
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.20 127.60 127.40 130.12 -2.72 -2.09
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.93 127.34 -2.41 -1.89
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.26 126.56 -2.30 -1.82(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。