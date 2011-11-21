〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差接近两周低位,中国支撑有限

路透新加坡11月21日电---亚洲柴油裂解价差周一接近两周低位,因并非所有交易商都确信中国将继续进口大量亚洲柴油来弥补未来国内缺口.

中国海关总署数据显示,中国10月净进口柴油20万吨.

6-8月中国也是净进口国,但净进口量较小.

一交易员称,"中国可能继续净进口柴油,但未来进口量不太可能与9月和10月一样高,因此前关闭的炼厂预计将恢复生产."

上述交易员还称,"亚洲柴油运往欧洲的套利窗口仍打开,仍有对柴油的支撑,但不太可能来自中国."

12月柴油裂解价差跌1.28美元,至每桶较迪拜原油升水19.49美元,为11月8日以来最低.

12月航煤裂解价差跌1.13美元,至每桶21.24美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.50 126.90 126.70 128.97 -2.27 -1.76

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.20 126.50 126.35 129.06 -2.71 -2.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.70 127.10 126.90 129.62 -2.72 -2.10

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.20 127.60 127.40 130.12 -2.72 -2.09

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.93 127.34 -2.41 -1.89

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.26 126.56 -2.30 -1.82(完)