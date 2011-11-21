〔国际油市〕亚洲燃料油市场回落,成交下滑

路透新加坡11月21日电---亚洲燃料油互换市场周一回落,价差在亚洲收盘後持续震荡趋势.

交投温和,单个跨月合约的成交量低于5万吨.

固定价格合约的交易较活跃,180cst 12月合约成交逾10万吨,价格追随指标原油走低.

12月/1月和1月/2月价差双双下跌约1美元,分别报每吨9美元和5.25美元,亚洲收盘分别报10美元和6美元.

"我认为震荡已变得过于剧烈,大多数合约的振幅较大,"一位交易员表示.

基本面料将趋弱,因更多供应料进入市场.12月西方套利船货目前为330-340万吨,高于11月的320万吨,而迄今为止,有250-260万吨的1月船货已先行订立.

12月燃料油裂解价差贴水走阔1.38美元至5.75美元.1月合约则下跌1.05美元至每桶贴水6.09美元.

180-cst燃料油下跌17.40美元,报每吨661.90美元.380-cst燃油跌17.25美元,报每吨647.65美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 661.70 662.10 661.90 679.30 -17.40 -2.56

现货380CST燃料油 FO380-SIN 647.50 647.80 647.65 664.90 -17.25 -2.59

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 667.00 669.00 668.00 680.00 -12.00 -1.76

380CST船用燃料油升水 19.50 21.20 20.35 15.10 5.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 13.00 13.50 13.25 13.25 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 11.00 11.50 11.25 11.50 -0.25 -2.17 (完)