版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 23:06 BJT

〔表格〕美国10月成屋销售增长1.4%,年率为497万户--NAR

路透11月21日电---全美不动产协会(NAR)周一公布:

* 美国10月成屋销售年率为497万户(预估为480万户),9月修正後为490万户(前值为491万户)--NAR

* 美国10月成屋销售上升1.4%(预估为下跌2.2%),9月修正後为下跌3.2%(前值为下跌3.0%)--NAR

经季节调整後的10月成屋销售数据如下:

10月 9月 9月初值 8月 2010年10月

销售量年率(百万户) 4.97 4.90 4.91 5.06 4.38

10月 9月 9月初值 2011年10月/2010年10月

变动率(%) 1.4 -3.2 -3.0 13.5 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐