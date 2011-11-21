〔表格〕美国10月成屋销售增长1.4%,年率为497万户--NAR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月21日电---全美不动产协会(NAR)周一公布:
* 美国10月成屋销售年率为497万户(预估为480万户),9月修正後为490万户(前值为491万户)--NAR
* 美国10月成屋销售上升1.4%(预估为下跌2.2%),9月修正後为下跌3.2%(前值为下跌3.0%)--NAR
经季节调整後的10月成屋销售数据如下:
10月 9月 9月初值 8月 2010年10月
销售量年率(百万户) 4.97 4.90 4.91 5.06 4.38
10月 9月 9月初值 2011年10月/2010年10月
变动率(%) 1.4 -3.2 -3.0 13.5 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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