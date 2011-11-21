版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 22:43 BJT

〔美国股市〕开低,因超级委员会的减赤磋商陷入僵局

路透纽约11月21日电---美国股市周一开低,市场越发担忧国内外沉重债务负担可能增加本已动荡市场的不确定性.

道琼工业指数.DJI回落128.29点,或1.09%,报11,667.87点.标准普尔500指数.SPX下跌15.31点,或1.26%,报1,200.34点.Nasdaq综合股价指数.IXIC下挫33.33点,或1.30%,报2,539.17点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐