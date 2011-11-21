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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 22:50 BJT

〔美国热股〕Alleghany将收购再保险公司Transatlantic,前者股价下跌

路透11月21日电---财险和意外险保险公司Alleghany Corp(Y.N)表示,将以34亿美元现金加股票的方式收购再保险公司Transatlantic Holdings TRH.N,这可能将终结数月来对後者的收购争夺战.

在周一盘初交易中,Alleghany股价下跌,报295.20美元.Transatlantic Holdings股价上升2.20%,报55.63美元(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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