〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及六周低位,因投资者寻求避险

* 英镑兑美元跌至1.5612美元的六周低位

* 投机客增加对英镑/美元的空头押注

* 欧元/英镑走强,但涨势可能受限

路透伦敦11月21日电---英镑兑走强的美元周一跌至六周低位,兑欧元走势挣扎,因投资者规避风险资产,但对欧债危机扩散的担忧可能限制英镑/欧元跌幅.

英镑兑美元GBP=D4跌1%,报1.5633美元,盘中跌至10月12日最低1.5612美元.

美元指数.DXY升至六周高位,因投资者寻求规避欧债危机风险,而美国超级委员会仍未就减赤举措达成一致导致风险资产和货币全线走低.

FxPro的首席策略师Michael Derks表示,"今日的市场主题是避险,英镑因此一直承压.我认为英镑/美元年底前可能进一步跌向1.53美元."

技术分析师称,英镑在10月涨势的61.8%回档位1.5613寻获支撑.如收在该水平之下,将是利空信号.

英镑还易受英国脆弱经济和英央行进一步扩大资产购买规模的可能性拖累.最新公布的数据显示,投机客在截至11月15日当周增加英镑空头押注.

周三将公布英国央行上次政策会议记录.央行在会上保持利率不变,且将资产购买计划规模保持在2,750亿英镑.

分析师料,央行会议记录将反应决策者准备进一步扩大量化宽松政策规模.

英镑兑欧元承压,因交易商报告一英国清算所大规模抛售英镑.欧元/英镑EURGBP=D4上扬0.7%,报0.8610英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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