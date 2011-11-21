〔USDA报告〕11月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月21日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 11/17/11 11/10/11 11/10/11 11/18/10
初值 修正值 前值
小麦 11,597 14,949 10,356 22,651
燕麦 30 9 9 1
大麦 12 40 0 910
玉米 37,567 35,427 27,713 31,074
高粱 970 982 982 3,248
大豆 40,762 54,051 53,524 57,868
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 502,490 531,438
燕麦 267 44
大麦 5,560 4,364
玉米 322,958 385,044
高粱 21,226 35,468
大豆 354,624 527,052
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。