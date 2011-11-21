版本:
中国
商品期货 | 2011年 11月 22日 星期二 00:20 BJT

〔USDA报告〕11月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月21日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 11/17/11 11/10/11 11/10/11 11/18/10

初值 修正值 前值

小麦 11,597 14,949 10,356 22,651

燕麦 30 9 9 1

大麦 12 40 0 910

玉米 37,567 35,427 27,713 31,074

高粱 970 982 982 3,248

大豆 40,762 54,051 53,524 57,868

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 502,490 531,438

燕麦 267 44

大麦 5,560 4,364

玉米 322,958 385,044

高粱 21,226 35,468

大豆 354,624 527,052

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 母红

更多 商品期货

热门文章

编辑推荐

文章推荐