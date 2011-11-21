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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.280%,投标倍数为4.07

路透华盛顿11月21日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.280%

中值 0.250%

低值 0.206%

价格/得标

价格 99.940209

高值得标比率 8.48%

投标倍数 4.07

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,243,200

总投标 142,490,683,200

竞争性投标得标 34,827,060,000

非竞争性投标得标 173,183,200

FED附加 1,585,824,100

初级市场交易商投标 94,417,000,000

初级市场交易商得标 16,203,440,000

直接投标 22,686,000,000

直接投标得标 3,913,800,000

间接投标 25,214,500,000

间接投标得标 14,709,820,000

发行细节

发行日 2011/11/30

到期日 2013/11/30

CUSIP码 912828RS1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 母红;审校 李军

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