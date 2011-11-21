版本:
中国
债券 | 2011年 11月 22日 星期二 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.015%,投标倍数为4.45

路透华盛顿11月21日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.015

中值 0.005

低值 0.000

投资 0.015

价格 99.996250

高值得标比率 3.54%

投标倍数 4.45

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,787,700

总投标 129,089,881,700

竞争性投标得标 28,162,864,000

非竞争性投标得标 837,923,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/11/25

到期日 2012/02/23

CUSIP码 912795Z38

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐