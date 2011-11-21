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债券 | 2011年 11月 22日 星期二 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.56

路透华盛顿11月21日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.050

中值 0.040

低值 0.020

投资 0.051

价格 99.974861

高值得标比率 48.62%

投标倍数 4.56

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,356,600

总投标 123,024,650,600

竞争性投标得标 26,087,456,000

非竞争性投标得标 612,900,600

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/11/25

到期日 2012/05/24

CUSIP码 9127955P2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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