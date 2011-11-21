〔英国债市〕欧债危机蔓延提振英债,但供应令升势承压

路透伦敦11月21日电---英债期货周一上涨,欧元区债务危机向核心国进一步延烧提振英债避险吸引力,但英债表现不及德债,因交易商为本周消化债券供应做准备.

投资人对缺乏阻止危机蔓延的有效防火墙愈发紧张,在穆迪对法国评等提出警告後,法国公债收益率(殖利率)大涨.

"市场目前认为英国信贷非常好,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha表示,"英国没有融资危机."

12月英债期货FLGZ1收高51个跳动点,报130.75,该合约表现逊于可比德债期货FGBLc114个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌7个基点,报2.19%.

分析师表示,英债还从英国央行的购买公债计划中获得支撑.

策略师认为英债表现不及德债,是因英国债务管理局将发售2029年到期的通膨保值债券,票息为0.125%.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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