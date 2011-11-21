〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,大选结果并未令升势暂停

* 西班牙公债收益率在大选後攀升,料将进一步走高

* 市场施压欧元区和欧洲央行,要求提供遏制危机的更强有力举措

* 德债上扬,但其他公债与可比德债利差多数扩阔

路透伦敦11月21日电---西班牙公债收益率周一攀升,尽管致力于节支的保守党在周日的大选中以明显优势获胜,欧债危机看似已波及至欧元区核心国家,投资者买入德债避险.

意大利和比利时公债收益率也攀升,欧元区外围公债全面承压.有迹象显示,欧债危机扩散至之前被视为安全的国家,法国公债收益率一度上扬,之前穆迪对该国信贷评等发出警告.

西班牙中间偏右的人民党周日在大选中获胜,但当选总理Mariano Rajoy的撙节计划细节仍不得而知.

分析师称,只有欧洲央行大幅扩大购债规模才可能缓解压力.意大利公债遭抛售,投资者担忧这可能将对该国债券有巨大敞口的法国和其他国家拖入危机中.

10年期西班牙公债与可比德债收益率差盘中扩阔30个基点,至日高475个基点,之後收报468个基点,交易商称,欧洲央行下午买入该国公债.

意大利和其他国家公债与可比德债利差也扩阔.

本周无较长期外围公债标售.

尽管影响可能有限,但如果人民党快速采取行动支撑市场信心,西班牙公债收益率攀升之势可能暂停.

12月德债期货FGBLZ1日内上扬82个跳动点,报137.32.

10年期法国/德国公债收益率差扩阔至约174个基点,之後欧洲央行购买意大利和西班牙公债令收益率差收窄至160个基点之下.

法国费加罗报周一援引穆迪的话报导称,该评级机构认为近期法国公债收益率(殖利率)上涨以及经济增长前景趋疲,可能对法国信贷评级构成负面影响.10月17日,穆迪称若救助银行业和其他欧元区成员国的成本超出法国财政预算能力之外,可能将法国评级展望调为负面.[ID:nCN1232610](完)