〔欧洲股市〕重挫逾3%,受累于欧元区和美国债务水平居高不下

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低3.3%

* 该指数跌至50天移动均线以下

* 基本资源指数下挫6.1%,因忧虑金属需求

路透伦敦11月21日电---欧洲股市周一大跌,因穆迪对法国评等发出警告加重投资者对欧元区债务危机的担忧,且美国超级委员会的减赤磋商陷入僵局.

法国费加罗报周一援引穆迪的话报导称,该评级机构认为近期法国公债收益率(殖利率)上涨以及经济增长前景趋疲,可能对法国信贷评级构成负面影响.10月17日,穆迪称若救助银行业和其他欧元区成员国的成本超出法国财政预算能力之外,可能将法国评级展望调为负面.[ID:nCN1232610]

美国国会"超级委员会"料将承认就减赤举措达成一致的努力失败.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3重挫3.3%至919.74点,为10月5日以来最低.成交清淡,为90天日均值的78%.

诸如矿业股等周期性股票跌幅居前,因市场担忧欧元区债务危机将导致经济重陷衰退,且损及对诸如金属等天然资源的需求.STOXX欧洲600基础资源指数.SXPP大跌6.1%,年内累计下跌超过36%.

周一FTSEurofirst 300指数下跌,使该指数远低于其50天移动均线,该移动均线是近几天的关键支持位.Charles Stanley技术分析师Bill McNamara说,看来确定跌穿支持位,下一目标大约在910点.

英国富时100指数.FTSE急跌2.62%,报5,222.60点;德国股市DAX指数.GDAXI劲挫3.35%,报5,606.60点;法国CAC-40指数.FCHI大跌3.41%,报2,894.94点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI