〔美国债市〕没有初级投资级公司债交易,因忧虑欧债危机

路透纽约11月21日电---美国初级投资级别公司债市场周一没有交易,因美国政府没有达成减赤协议,这可能导致美国信用评级被再次下调,另外人们持续担心欧债危机.

今早美国公债收益率全线下跌,两年期公债收益率下挫1.2个基点,至0.278%,五年期公债收益率下滑4.7个基点,至0.893%,10年期公债收益率报1.957%,跌5.3个基点,30年期公债跌5.6个基点,至2.934%.

本周美国财政部将标售990亿美元短期公债,今天标售350亿美元两年期公债,明天将标售350亿五年期公债,周三财政部计划标售290亿美元七年期公债.

但市场并非没有正面消息.全美不动产协会(NAR)公布,美国10月成屋销售经季节性调整後较前月上升1.4%,年率为497万户,9月修正後为490万户.[ID:nCN1233232](完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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