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债券 | 2011年 11月 22日 星期二 03:36 BJT

〔美国债市〕巴克莱预计2012年CMBS发行规模最多为750亿美元

IFR纽约11月21日电---巴克莱分析师将2011年商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)归类为大幅上升和戏剧性大跌的一年,他们预期2012年包括机构债和非机构债券在内的CMBS发行规模总计700-750亿美元.

预计发行市场将继续由机构债主导,料房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB分别发行210亿和170亿美元新债,总计380亿美元.预期今年全年房利美发行规模为大约200亿美元,年初至第三季结束前为167亿美元,而今年全年房贷美发行规模预料达140亿美元,据报年初至10月底达114亿美元.

巴克莱预计非机构债新债发售将达320-370亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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