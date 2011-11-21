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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 06:06 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于需求担忧

路透芝加哥11月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,触及近五个月低位,经济不确定性冲击谷物市场,引发对美国商品需求的担忧.

指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ1周一在5.84-1/2美元触底,为近月合约7月1日跌至5.65-1/4美元以来最低.

CBOT成交清淡,约为6.84万口,远低于30日和250日均值.

美国农业部周一上午称,上周出口检验小麦1,160万蒲式耳,低于预估的1,200-1,600万蒲式耳.

埃及国家商品供应总局购买24万吨俄罗斯,乌克兰和哈萨克斯坦2月付运小麦.

以色列民间买家标购5万吨欧洲饲料用小麦.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收跌6-3/4美分,报每蒲式耳5.91-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为70,794口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

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