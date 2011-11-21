〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于需求担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,触及近五个月低位,经济不确定性冲击谷物市场,引发对美国商品需求的担忧.
指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ1周一在5.84-1/2美元触底,为近月合约7月1日跌至5.65-1/4美元以来最低.
CBOT成交清淡,约为6.84万口,远低于30日和250日均值.
美国农业部周一上午称,上周出口检验小麦1,160万蒲式耳,低于预估的1,200-1,600万蒲式耳.
埃及国家商品供应总局购买24万吨俄罗斯,乌克兰和哈萨克斯坦2月付运小麦.
以色列民间买家标购5万吨欧洲饲料用小麦.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收跌6-3/4美分,报每蒲式耳5.91-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为70,794口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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