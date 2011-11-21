〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低约2%,受宏观经济层面忧虑打压

路透芝加哥11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低约2%,交易商指因宏观经济层面的忧虑推动交易商结清多头部位.

美元指数.DXY大幅上涨,因欧美财政前景恶化,使投资者削减高风险资产敞口.

另外不利谷物和大豆的因素是,美国原油期货下跌,道琼工业指数.DJI盘中重挫逾280点.

分析机构Celeres称,南美大豆产区天气条件有利亦加剧了压力,巴西农户已种植了71%的2011/12年大豆作物,一周前为58%,五年均值为70%.9月以来雨量良好促进了大豆生长.

美国大豆出口检验数据令人失望.美国农业部公布上周美国大豆检验数量为4,076.2万蒲式耳,低于预估的4,500万至5,000万蒲式耳.

在周四美国感恩节假期前市场交投迟滞,大豆期货成交量较之前30日均值低约40%.

MF Global Holdings Ltd旗下经纪部门亏空客户资金可能约为12亿美元,是监管机构初步预估的大约两倍,受托清算该公司的机构称.

周五是CBOT-12月期权的最後交易日.

CBOT-1月大豆合约SF2跌20-1/4美分,每蒲式耳11.48美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1下挫0.99美分,至每磅49.89美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下跌8.8美元,报每吨289.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为128,506口,豆油为129,364口,豆粕为84,651口.

以下为CBOT农产品期货在2040 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 597.75 -12.50 -2.1% -5.0%

CBOT大豆Sc1 1148.00 -20.25 -1.7% -17.6%

CBOT豆粕SMc1 289.60 -8.80 -3.0% -21.8%

CBOT豆油BOc1 49.89 -0.99 -2.0% -13.6%

CBOT小麦Wc1 591.50 -6.75 -1.1% -25.5%

CBOT稻米RRc1 1445.50 -22.50 -1.5% 3.3%

欧盟小麦BL2X1 180.00 -2.00 -1.1% -28.7%

NYMEX原油期货CLc1 97.38 -0.29 -0.3% 6.6%

道琼工业指数.DJI 11,582 -214 -1.9% 0.0%

现货金XAU= 1682.23 -43.00 -2.5% 18.5%

欧元/美元EUR= 1.3506 0.0001 0.0% 1.2%

美元指数.DXY 78.2280 0.1590 0.2% -1.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1874 -21 -1.1% 5.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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