〔纽约期市〕ICE可可期货跌至近三年低位,期糖上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦11月21日电---美国可可期货周一跌至近三年最低,欧洲经济危机恶化以及利空的市场基本面拖累价格走低.
咖啡期货也回落,美国感恩节假期前成交清淡,原糖期货逆转走势收涨,盘中一度触及五个月低位.
美国股市触及一个月低位,延续欧洲市场的跌势.对欧洲和美国政府债务水平可能失控的担忧重创金融市场.
充足的供应令ICE可可期价承压,西非可可豆收割加速,增加本已经存在的利空基调.
ICE-3月可可期货CCc2下跌44美元,或1.8%,报每吨2,414美元,稍早跌至2,403美元,为该合约2009年5月以来最低.
伦敦3月可可期货LCCc2收低24英镑,报每吨1,541英镑,盘中跌至次月合约2008年12月以来最低1,535美元.
交易商称,主要生产国科特迪瓦仍不愿在价格走低时卖出.
出口商周一预计,截至11月20日,科特迪瓦可可豆到港量约23.5万吨,上一个季节同期为331,959吨.
原糖期货反弹,分析师称,受助于小投资者买盘,市场交投转淡,部分因美国感恩节假期即将来临.
ICE-3月原糖期货SBH2攀升0.12美分,报每磅24.09美分,盘中稍早跌至6月以来最低23.86美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上扬1.70美元,报每吨624.70美元.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收跌1.85美分,或0.8%,报每磅2.37美元;伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2跌9美元,报每吨1,871美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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