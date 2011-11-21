〔金属期市〕期铜触及近一个月低位,因欧美债务问题升级

* 期铜下跌,因欧洲和美国债务忧虑打压市场人气

* 中国警告可能出现全球经济衰退

* COMEX期镍逆价差报25美元,因供应吃紧

路透纽约/伦敦11月21日电---铜价周一下跌至近一个月较低水平,因投资者日益担心欧美沉重的债务负担将妨碍全球经济增长,从而拖累工业金属需求.

期铜下跌约3%,录得约三周来最大单日跌幅,因西方财政前景恶化引发投资人降低其风险资产敞口,且寻求在美元中避险.周一美元大涨.[FRX/CN]

预计美国国会"超级委员会"将承认减赤举措磋商失败,这引发投资者担忧美国经济前景.

中国副总理王岐山表示,当前全球经济形势依然十分严峻,中美双方应共同努力寻求经济均衡增长."全球经济形势依然十分严峻,当务之急是确保经济复苏,"王岐山在成都举行的中美商贸联委会会议(JCCT)上指出.新华社上周末报导曾援引王岐山称,当前全球经济形势十分严峻,国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化.在此环境下,中国要执行好稳健的货币政策.[ID:nCN1230970][ID:nCN1231540]此番讲话增加期铜的压力.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3低见7,252美元,此为约一个月低位,收跌215美元,报7,310美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收低0.990美分,或2.9%,报每磅3.3030美元,接近盘中区间3.2720-3.4095美元的低端.

LME铜库存减少2,275吨,至总计395,975吨,此为2月初来最低,取消仓单跳升至13,250吨,可能大部运往亚洲.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc's (FCX.N)印尼Grasberg铜矿的罢工为铜市提供支持.该铜矿停产近两个月.

其他金属方面,三个月期镍CMNI3是此间市场唯一收升的金属,上涨120美元,收报每吨17,775美元.

LME镍库存减少810吨,至83,940吨,接近约三年最低.现货镍CMNI0较三个月指标合约升水每吨25美元,显示近期供应日益紧张,11月为贴水6美元.

以下为1900 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 329.70 -10.50 -3.09 444.70 -25.86

LME期铝 2067.00 -43.00 -2.04 2470.00 -16.32

LME期铜 7310.00 -215.00 -2.86 9600.00 -23.85

LME期铅 1992.50 -66.50 -3.23 2550.00 -21.86

LME期镍 17775.00 120.00 +0.68 24750.00 -28.18

LME期锡 20400.00 -875.00 -4.11 26900.00 -24.16

LME期锌 1915.00 -50.00 -2.54 2454.00 -21.96

上海期铝 16020.00 -5.00 -0.03 16840.00 -4.87

上海期铜 55090.00 -460.00 -0.83 71850.00 -23.33

上海期锌 15155.00 115.00 +0.76 19475.00 -22.18

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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