〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收在6美元之下,受累于经济不确定性

路透芝加哥11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌近2%,七周来结算价首次跌至6美元之下,交易商称,因对全球经济的担忧引发多头平仓.

美元指数.DXY大涨,因欧美财政前景恶化促使投资者削减风险资产敞口.

美国原油期货回落,且道指下挫逾280个点,这也对谷物市场不利.

南美作物种植区天气状况良好令玉米和大豆期价承压.

美国农业部报告称,上周出口检验美国玉米3,756.7万蒲式耳,高于预估的2,500-3,000万蒲式耳.

乌克兰农业部称,计划将春季谷物的种植面积增加200万英亩,弥补冬季谷物受恶劣天气影响未来可能出现的损失.

CBOT-12月玉米期权周五到期,执行价在6美元的买权和卖权有大量未平仓合约.

CBOT-12月玉米合约CZ1收挫12-1/2美分,报每蒲式耳5.97-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为352,886口.(完)

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