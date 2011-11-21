〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收在6美元之下,受累于经济不确定性

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌近2%,七周来结算价首次跌至6美元之下,交易商称,因对全球经济的担忧引发多头平仓.
美元指数.DXY大涨,因欧美财政前景恶化促使投资者削减风险资产敞口.
美国原油期货回落,且道指下挫逾280个点,这也对谷物市场不利.
南美作物种植区天气状况良好令玉米和大豆期价承压.
美国农业部报告称,上周出口检验美国玉米3,756.7万蒲式耳,高于预估的2,500-3,000万蒲式耳.
乌克兰农业部称,计划将春季谷物的种植面积增加200万英亩,弥补冬季谷物受恶劣天气影响未来可能出现的损失.
CBOT-12月玉米期权周五到期,执行价在6美元的买权和卖权有大量未平仓合约.
CBOT-12月玉米合约CZ1收挫12-1/2美分,报每蒲式耳5.97-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为352,886口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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