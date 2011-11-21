〔纽约期市〕ICE期棉收低,因全球宏观经济前景低迷

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月21日电---期棉周一触及跌停限制收低,交易商表示,因欧债疑虑及美国预算僵局令凸现全球经济衰退或损及棉花需求的忧虑,大投资者结清仓位.
全球棉花库存周一减少,受欧美地区债务形势失控的担忧拖累.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ1下跌4美分,收报每磅90.81美分,日高为95.78美分.
目前交投最活跃的3月期棉CTH2下挫2.86美分,收报每磅90.41美分,交投区间为90.16-93.71美分.
汤森路透初步数据显示,周一总成交量约为29,400口,较30日均值高出三分之一.
交易所数据显示,截至11月18日,期棉未平仓合约为138,160口.
洲际交易所数据显示,上周五成交量为27,495口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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