〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,开盘走强

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月21日电---美国机构债较可比公债利差周一收盘表现不一,短期和长期机构债利差收窄0.5-1个基点,中期机构债利差扩宽1-1.5个基点.部份短期机构债利差收窄与收益率曲线有关,且机构债收益率曲线收窄幅度不及公债,因短期公债供应过多使公债承压.
机构债表现优于互换利差,因投资者寻求避险.
对欧洲的忧虑持续,此前穆迪警告法国信贷评等面临挑战,美国国会超级委员会未能就降低赤字达成协议也令风险市场承压.
总体流动不一致,中长线投资者对指标机构债的买需改善,因政府发起企业(GSE)债券较可比公债利差处于历来最宽的水准,特别是五至七年期的券种.
总体交易量接近值均,根据TRACE,总额为53.25亿美元,3,589宗.但不可回赎机构债总计15.8亿美元,客户和经纪的活动各占一半.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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