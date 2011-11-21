〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,开盘走强

IFR纽约11月21日电---美国机构债较可比公债利差周一收盘表现不一,短期和长期机构债利差收窄0.5-1个基点,中期机构债利差扩宽1-1.5个基点.部份短期机构债利差收窄与收益率曲线有关,且机构债收益率曲线收窄幅度不及公债,因短期公债供应过多使公债承压.

机构债表现优于互换利差,因投资者寻求避险.

对欧洲的忧虑持续,此前穆迪警告法国信贷评等面临挑战,美国国会超级委员会未能就降低赤字达成协议也令风险市场承压.

总体流动不一致,中长线投资者对指标机构债的买需改善,因政府发起企业(GSE)债券较可比公债利差处于历来最宽的水准,特别是五至七年期的券种.

总体交易量接近值均,根据TRACE,总额为53.25亿美元,3,589宗.但不可回赎机构债总计15.8亿美元,客户和经纪的活动各占一半.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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