〔美国债市〕公债价格上涨,因投资者进行避险交易

* 美国公债价格上涨,因美股下跌

* 欧债危机刺激避险交易

* 美国超级委员会料将承认削减赤字的努力失败

* 美国财政部标售350亿美元两年期公债

路透纽约11月21日电---美国公债价格周一上涨,因股市下跌,而且一些欧元区国家在资本市场标售债券时面临困难,引发投资者对美国公债等避险资产的追捧.

美国三大股指.SPX.IXIC.DJI周一跌逾1.5%,扩大上周的颓势,因有消息称,超级委员会将承认其为削减美国赤字所作的努力失败.

与此同时,由于一些欧洲国家级银行面临信贷紧缩风险,投资者因而出脱相关国家公债及银行债券并转进避险资产.

该委员会助理称,美国超级委员会今日稍晚料将公布声明,其将宣布未能达成削减至少1.2万亿(兆)美元赤字的协议.

美国公债收益率仍维持在11月初以来的区间内,几乎没人预计收益率很快将突破这一区间.

新泽西州Point View Financial Services首席投资策略师David Dietze称,"今天是大西洋两岸的宏观因素在推动价格走势,"

"全球来说,投资者仍在出脱南欧公债,所以该地区公债收益率持续大涨,引发了对美国公债的买盘,"Dietze补充说,"种种迹象显示超级委员会面临超级失败,无法提出任何新的协议."

指标10年期公债价格US10YT=RR涨11/32,收益率从上周五尾盘的2.01%降至1.97%,上周五价格跌13/32.

30年期公债价格US30YT=RR升21/32,收益率从上周五尾盘的2.99%降至2.96%.

德国公债期货周一上涨,关于欧债危机的政治争吵仍没有停歇的迹象.

三个月来美国超级委员会的磋商未能弥合关于税收和支出方面的分歧,该委员会料将发布联合声明,宣布其所作努力失败.

上周美联储买入较长期公债使公债收益率曲线趋平,欧债危机的不确定性,以及投资者的风险胃纳有限,在此情形下,市场必须消化本周的短期公债供给.

在周四感恩节假期前,美国财政将在本周前三天标售共计990亿美元的两年、五年和七年期公债.

周一标售的350亿美元两年期公债US2YT=RR获得了相对强劲的需求.

美联储周一还在另两项操作中出售了超过170亿美元的短期债券.

纽约野村国际的美国利率策略主管George

Goncalves称,"鉴于今天标售的短期公债数量(国库券和两年期公债),以及FED抛售短期公债的操作,两年期公债标售结果显得更加不俗,证实了如果宏观经济前景有利,那麽公债标售可以找到自身的需求,"

CRT Capital Group公债策略主管David

Ader称,市场买盘强劲,但交投清淡,因为"没有什麽真正发生了改变,"

"超级委员会将宣布失利,法国可能将失去其AAA级信用评等,而且年关将至,投资者都持避险策略,"他说.

美国公债仍"处于本月以来的区间中,"Ader表示,"欧债危机的背景下,美国因素退居次席,美国公债处于矛盾力量的争执中,"不过公债将趋于上涨,受年关临近、融资问题、及欧洲官员难以拿出重大解决方案等因素影响,"他说.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+01/32) 0.266

五年期公债US5YT=RR 100-14/32 (+01/32) 0.909

10年期公债US10YT=RR 100-08/32 (+10/32) 1.972

30年期公债US30YT=RR 103-10/32 (+23/32) 2.958 (完)

--编译 于春红;审校 张明钧

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