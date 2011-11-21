〔USDA报告〕截至11月20日当周美国作物生长报告摘要(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿11月21日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 11/20/11 11/13/11 11/20/10 五年均值
冬麦生长状况
- 优 7 7 8 --
- 良 43 43 39 --
- 普通 34 36 37 --
- 差 10 9 12 --
- 很差 6 5 4 --
棉花收割率 84 79 84 74
玉米收割率 96 93 99 88
冬麦出芽率 87 83 91 88(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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