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市场报道 | 2011年 11月 22日 星期二 05:08 BJT

〔USDA报告〕截至11月20日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿11月21日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 11/20/11 11/13/11 11/20/10 五年均值

冬麦生长状况

- 优 7 7 8 --

- 良 43 43 39 --

- 普通 34 36 37 --

- 差 10 9 12 --

- 很差 6 5 4 --

棉花收割率 84 79 84 74

玉米收割率 96 93 99 88

冬麦出芽率 87 83 91 88(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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