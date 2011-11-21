〔纽约汇市〕美元兑高收益货币跳涨,受欧美地区债务问题扶助

* 美国减赤磋商陷入僵局,投资者削减风险敞口

* 欧元区公债收益率上扬

* 中国警告称全球经济形势严峻

路透纽约11月21日电---美元兑高收益货币周一大涨,因欧美财政前景恶化令投资者削减风险资产敞口.

美国股市大跌,加上中国国务院副总理王岐山对全球经济形势发出警告,令澳元和新西兰元等与成长相关的商品货币承压.

美国国会"超级委员会"周一料将正式宣布,三个月来为拟定1.2万亿(兆)美元减赤计划所作的努力将以失败告终.

受困欧元区经济体公债面临的压力仍未消褪,西班牙、意大利和比利时公债收益率(殖利率)齐涨.在穆迪对法国债信评等发出警告後,该国公债收益率走高,暗示危机蔓延至一度被视为安全的国家.

"整体来看,这凸现出对大西洋两岸债务状况的忧虑,"Travelex Global Payments资深市场分析师Joe Manimbo表示."这确实令收益较高货币承压."

路透数据显示,澳元兑美元AUD=D4一度低见0.9809美元,最新报0.9823美元,跌1.75%.

新西兰元兑美元NZD=D4跌1.19%至0.7464美元,盘中曾跌至0.7449美元的3月来最低.

美元指数早前曾攀升至六周高位,因投资者买入美元避险,但稍後回吐涨幅.